Чи можливий удар по Кримському мосту: коли ЗСУ зможуть зайти на територію Криму

Кримський міст - це артерія, що живить все угруповання РФ.

Про це Олег Жданов розповів в інтерв'ю ведучій Наталії Мосейчук

"Я вважаю, що Кримський міст повинен бути ціллю №1. Все, що заходить через Кримський міст, йде далі. Підбиваємо Кримський міст і півострів перетворюється на острів. Тоді російські війська зрозуміють, що відступати на півострів - це пастка. З нього немає виходу. З іншого боку, ми можемо заходити, тому що сьогодні в Криму сухопутних військ практично немає - там транзит. Все, що заходить до Криму, одразу йде на територію України. В Криму розгорнуто шпиталі, тилову базу і ремонтно-відновлювальні батальйони, які ремонтують техніку. Генштаб повинен оцінити ситуацію: якщо ми закриваємо Кримський міст і унеможливлюємо підживлення цього угруповування, можливо, буде сенс зайти далі і почати визвольну операцію Криму", - сказав Жданов.

Щодо юрисдикції, бо Кримський міст, начебто, будувався Росією, за словами експерта, до 2014 року Україна демаркувала Керченську протоку.

"Там кордон чітко визначений. Тому фарватер опинився на нашій половині. РФ до 2014 року сплачувала гроші за кожний прохід Керченською протокою. Все до демаркаційної лінії - це наша територія. Те місце, де Кримський міст впирається в наш берег, це наша територія", - зазначив експерт.

Нагадаємо, що армія Росії намагалася наступати на Авдіїівському напрямку, отримала по зубах від ЗСУ і відійшла.

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