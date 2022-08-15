Чи можливо визволити Херсон без боїв у місті: військовий експерт розповів, що примусить ворога відступити без штурму

Метод, який веде ЗСУ, саме як асинхронный метод ведення наступальних дій, - примушує ворога відступити від Херсона без штурму, без вогняного впливу.

Військовий експерт Олексій Мельник висловив саме таку думку в ефірі ТСН.

"Та ситуація, яку ми зараз бачимо, російський контингент чисельністю близько 15 тисяч повністю відрізаний від наземних шляхів постачання. Тому день-два, а може тиждень і вони будуть мати серйозні проблеми не просто з боєприпасами й паливом, а і їжею. До такої думки схиляються більшість експертів. Саме в такий спосіб повинно відбутися звільнення Херсона", - зазначив Мельник.

Нагадаємо, білоруські військові посилюють охорону на кордоні з Україною.

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