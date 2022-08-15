Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи можливо визволити Херсон без боїв у місті: військовий експерт розповів, що примусить ворога відступити без штурму

Дата публікації
Перегляди
769
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи можливо визволити Херсон без боїв у місті: військовий експерт розповів, що примусить ворога відступити без штурму

Скриншот з відео

Як саме повинно відбуватися звільнення Херсона.

Метод, який веде ЗСУ, саме як асинхронный метод ведення наступальних дій, - примушує ворога відступити від Херсона без штурму, без вогняного впливу. 

Військовий експерт Олексій Мельник висловив саме таку думку в ефірі ТСН.

"Та ситуація, яку ми зараз бачимо, російський контингент чисельністю близько 15 тисяч повністю відрізаний від наземних шляхів постачання. Тому день-два, а може тиждень і вони будуть мати серйозні проблеми не просто з боєприпасами й паливом, а і їжею. До такої думки схиляються більшість експертів. Саме в такий спосіб повинно відбутися звільнення Херсона", - зазначив Мельник.

Нагадаємо, білоруські військові посилюють охорону на кордоні з Україною.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
769
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація