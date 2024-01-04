Чи можливо звільнити Крим у 2024 року та завдяки чому: екскомандувач військ США в Європ дав відповідь

Коли українські військові звільнять тимчасово захоплений росіянами Крим, динаміка всередині Росії та Донбасу зміниться. “Великий” міст на півострові може остаточно впасти в цьому році.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

"Я вважаю, що Крим залишається вирішальною територією... Після звільнення Криму, я думаю, ми побачимо зовсім іншу динаміку, як всередині Росії, так і всередині Донбасу. Як ви це зробите? Звичайно, це буде складно, але високоточна зброя великої дальності зробить Крим непридатним для російських військ. Я маю на увазі, що Україна вже довела цю концепцію лише 3 ракетами Storm Shadow. Командувач Чорноморського флоту вже вивів одну третю свої кораблів з Севастополя. Це були лише 3 Storm Shadow. Уявіть собі, якщо б Україна мала 50 або 100 таких ракет. Що могло б статися з Чорноморським флотом”, - наголосив Бен Годжес.

За його словами, ракетами далекої дальності можна розбити авіабазу в Саках та логістичну базу в Джанкої.

“Для Росія б було неможливо просто залишатися там. Отже критично важливою частиною звільнення є унеможливлення перебування там російських військ, що, на мою думку, також створить можливості для спецпризначенців всередині Криму. І тоді, звичайно, вам доведеться його ізолювати. Я думаю, що великий міст зруйнується цього року, у 2024-му”, - сказав військовий.

Нагадаємо, що українські війська уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя.

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