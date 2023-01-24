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Чи можна буде стати на військовий облік онлайн і чи будуть видавати в "Дії" повістки

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Чи можна буде стати на військовий облік онлайн і чи будуть видавати в "Дії" повістки

Послуги для військовозобов'язаних в "Дії"

Якими послугами зможуть скористатися військовозобов’язані та призовники онлайн, чи буде в "Дії повістка, читайте в матеріалі ТСН.ua.

У новому Порядку військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який 30 грудня 2022 року  ухвалив Кабмін, поряд з іншими змінами прописані послуги, які будуть доступні в "Дії" для призовників, військовозобов'язаних та резервістів, та можливість електронного обміну даними військовозобов’язаних.

Чи будуть повістки в "Дії", чи можна буде стати на військовий облік

Як пояснив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік, повістки через "Дію" не видаватимуться. Не можна буде через "Дію" і ставати на військовий облік.

За словами Баніка, "Дія" не є способом доставлення повісток. Основна мета цього застосунку – це надавати зручні зрозумілі сервіси.

Через "Дію" надаватимуться такі послуги:

  • Зміна місця реєстрації через "Дію". Якщо людина збирається змінити місце проживання, їй не треба їхати та зніматися з обліку, а потім ставати на облік в іншому місці. В разі зміни військовозобов'язаним адреси через "Дію" реєстр військовозобов’язаних автоматично отримає нові дані.

Як зазначив Мстислав Банік, ця послуга в "Дії" від 24 лютого була призупинена, адже під час воєнного стану змінювати місце проживання можна лише з дозволу військкомату.

  • Електронний військовий квиток. Коли точно він з'явиться, поки невідомо, це питання пропрацьовується з Міністерством оборони.

  • Обмін даними між військкоматами та Єдиним державним реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів й іншими державними базами даних та реєстрами. За словами Мстислава Баніка, насправді цей механізм уже працює.

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Дата публікації
Перегляди
1776
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