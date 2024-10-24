Чи можна людину змусити воювати: Сенцов розповів, які умови необхідно створити в Україні

На думку військового, всі вмотивовані патріоти вже давно на фронті. Тих, хто залишився, потрібно стимулювати.

Не можна змусити людину йти воювати. Люди не опиратимуться мобілізації лише в тому разі, коли держава створить для цього відповідні умови.

Таку думку висловив український режисер, ексбранець Кремля і командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов у розмові з ведучою ТСН.ua Марічкою Падалко.

За словами Сенцова, коли люди усвідомлюватимуть, що існує відповідний порядок, не буде необхідності ловити їх на вулиці, щоб силоміць притягнути до ТЦК.

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"Треба робити так, щоб це вже було якось більш системно, або мотивувати людей до цього", – зауважив Сенцов.

На його думку, всі вмотивовані патріоти вже давно на фронті. Тих, хто залишився, потрібно стимулювати – грошима, пільгами чи терміном мобілізації.

"Я вважаю, що треба мати чіткий термін. От ми зараз підходимо до трьох років [що триває війна – ред.]. І закон обіцяли, а його досі немає. І це стримує не лише демобілізацію. Це стримує й нову мобілізацію, люди не хочуть іти в нікуди назавжди. Вони хочуть знати, скільки ми будемо воювати", – зауважив військовий.

Він додав, що ніхто не знає, коли закінчиться війна, але необхідно готуватися до того, що вона буде довгою і виснажливою. І всі державні процеси необхідно підводити до такого сценарію, щоб встояти, бути міцнішими та витривалішими.

"Треба розуміти, що Путін поставив на цю карту все. Це останній розділ його, скажімо так, політичної внутрішньої біографії. І він буде йти до кінця. Отже, ми повинні теж бути готові йти до кінця, інакше ми програємо", – наголосив Олег Сенцов.

Нагадаємо, Сенцов розповів, як мотивувати людей іти до війська і в чому головна проблема. Він закликав насамперед встановити чіткий термін служби в армії.

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