Чи можна на Донецькому напрямку зупинити окупантів за допомогою HIMARS: відповідь експерта

Наразі Україні потрібно більше систем HIMARS, щоб зупинити окупантів та провести ефективний контрнаступ.

Військовий есперт Олег Жданов пояснив, чи можна в районі Бахмута та Пісків використовувати HIMARS, щоб зупинити наступ російських окупантів.

"На жаль, не можна. Бо там і військ особливо немає. Це вийде, що HIMARS ми ганятимемося за окремими танковими взводами або мотострілецькими взводами. У районі Пісків та Авдіївки там переважно працюю приватні військові компанії. Ось коли в нас армія буде така, як у США за укомплектованістю, технікою та озброєнням – тоді для нас не буде проблемою висувати HIMARS на окремі напрямки та завдавати вогневої поразки противнику. Сьогодні це для нас, на жаль, недозволена розкіш", - сказав він.

Раніше Жданов висловив думку, що знищити Кримський міст можна ракетами до HIMARS типу ATACMS, якщо вони надійдуть Україні на озброєння від США.

Успішне застосування Україною американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, які успішно винищують російські склади, військові бази та командні пункти, посіяло жах в інформаційному просторі Росії. Окупанти почали всерйоз побоюватися програти війну.

За даними аналітиків, навіть російські ЗМІ відступили від своїх звичних пропагандистських штампів і почали з небажанням визнавати, що поява в Україні американських систем стала поворотним моментом у війні. Винищення російських складів, вузлів зв'язку, тилових баз, командних пунктів чинить руйнівний вплив на російське просування в Україні - руйнується логістика, управління військами, критично падає і без того невисокий бойовий дух російських солдатів.

Нагадаємо, 22 липня президент США Джозеф Байден розпорядився виділити новий пакет військової та оборонної допомоги Україні на суму до 175 мільйонів доларів, яка включатиме надання зброї ЗСУ та навчання українських військових. Серед іншого ЗСУ отримають ще чотири системи HIMARS.

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