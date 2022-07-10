Як оскаржити рішення ВЛК про стан здоров’я мобілізованого якщо "раптом став придатним"

Після вручення повістки, перед мобілізацією військовозобов'язаний повинен пройти військово-лікарську комісію, яка визначить стан здоров'я людини та придатність до служби. Деякі призовники скаржаться, що інколи під час медичної комісії лікарі зробили помилкові висновки або випадково пропустили хронічні захворювання, які могли б слугувати підставою для отримання відстрочки або виключення з військового обліку. У такому випадку рішення медичної комісії можна законно оскаржити

Розповідаємо у яких випадках та як законно оскаржити рішення комісії.

До Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся чоловік з питанням чи можливо, що „непридатний“ став раптом „придатним“ у військкоматі". В центрі запевнили, що в такому випадку оскаржувати рішення ВЛК "можна і навіть потрібно". "Загострення хронічних хвороб або тимчасових захворювань під час виконання бойових завдань може наразити на небезпеку як військовослужбовця, так і його побратимів".

Які підстави для оскарження висновку ВЛК

Підстав для оскарження може бути багато, «перелік таких підстав не може бути вичерпним», ось деякі з них:

наявність або відсутність захворювання, що були встановлені лікарем не тої спеціалізації,

був обраний не той ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до Таблиці Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби,

при винесенні рішення не був врахований взаємозв’язок двох або більше хвороб,

визначаючи обмежену придатність особи, ВЛК не індивідуалізувало таку придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення тих чи інших військових обов’язків.

Порядок оскарження рішення військово-лікарської комісії

Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України рішення ВЛК може переглядатися:

Самою ВЛК шляхом повторного або контрольного медичного огляду (п. 2.4.6. Положення).

ВЛК військового комісаріату областей (центр комплектування та соціальної підтримки), міста Києва мають право переглядати постанови ВЛК районного (міського) військового комісаріату (п. 2.10.3 Положення).

Постанови будь-яких ВЛК можуть переглядатися ЦВЛК (Центральною військово-лікарською комісією, що базується у м. Київ).

Рішення ВЛК можна також оскаржити в суді в порядку адміністративного судочинства (п. 2.3.5. та п. 2.4.10 Положення).

Але безпідставно оскаржувати висновок ВЛК не вдасться, адже вищевказаний порядок оскарження є дієвим лише за наявності непоміченої хвороби або помилки з боку ВЛК. Він не повинен розглядатися як спосіб затягування процесу мобілізації з метою ухилення від військового обов’язку.

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