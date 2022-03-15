Чи можна отримати "лікарняні" і допомогу з вагітності та пологів під час війни: як це зробити?

І "лікарняні", і допомога з вагітності та пологів доступні навіть в тому випадку, якщо роботодавець не опрацював документи.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
Що потрібно робити, щоб отримати "лікарняні" та допомогу з вагітності і пологів під час війни
Зверніться до будь-якого відділення Фонду соціального страхування України. За цим посиланням можна знайти ті, які наразі працюють (інформація постійно оновлюється).
В умовах війни напряму нараховуються:
- допомога з тимчасової працездатності;
- допомога з вагітності і пологів;
- допомога на поховання.
Кошти перерахують на спеціально відкритий для цього банківський рахунок чи на особисту картку будь-якого українського банку.
Що мати при собі, щоб отримати "лікарняні" та іншу допомогу під час війни
- е-лікарняний або паперовий листок непрацездатності;
- копії деяких сторінок паспорту (1, 4, 11 та 16) або іншого документа, де зазначена інформація про особу;
- довідка про присвоєння індивідуального податкового номера.
Зверніть увагу, що довідка про взяття на облік як ВПО не вимагається!
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