Чи можна отримати "лікарняні" і допомогу по вагітності під час війни / pixabay.com

Чи можна отримати "лікарняні" і допомогу з вагітності та пологів під час війни: як це зробити?

Чи можна отримати "лікарняні" і допомогу з вагітності та пологів під час війни: як це зробити?

І "лікарняні", і допомога з вагітності та пологів доступні навіть в тому випадку, якщо роботодавець не опрацював документи.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Що потрібно робити, щоб отримати "лікарняні" та допомогу з вагітності і пологів під час війни

Зверніться до будь-якого відділення Фонду соціального страхування України. За цим посиланням можна знайти ті, які наразі працюють (інформація постійно оновлюється).

В умовах війни напряму нараховуються:

допомога з тимчасової працездатності;

допомога з вагітності і пологів;

допомога на поховання.

Кошти перерахують на спеціально відкритий для цього банківський рахунок чи на особисту картку будь-якого українського банку.

Що мати при собі, щоб отримати "лікарняні" та іншу допомогу під час війни

е-лікарняний або паперовий листок непрацездатності;

копії деяких сторінок паспорту (1, 4, 11 та 16) або іншого документа, де зазначена інформація про особу;

довідка про присвоєння індивідуального податкового номера.

Зверніть увагу, що довідка про взяття на облік як ВПО не вимагається!

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