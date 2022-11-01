Чи можна перекинути на Бахмутський напрямок нашу артилерію: Жданов пояснив

Якщо українські військові перекинуть до Бахмута артилерію від міжнародних партнерів, тоді вони ослаблять інші напрямки.

До Бахмута можна перекинути зброю від міжнародних партнерів, але тоді ми ослабимо інші напрямки.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Ми можемо підігнати на Бахмутський напрямок нашу зброю та “винести” їхню артилерію, але тоді ми ослабимо інші напрямки. Артилерія у нас лічена, снаряди теж лічені. На окремих напрямках ми маємо переваги. На Бахмут ми періодично підганяємо артилерію та “виносимо” окупантів та їхні позиції. Іноді ми там проводимо стабілізаційні заходи”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, Путін заявив, що масовані удари по Україні - це відповідь за атаку на Чорноморський флот.

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