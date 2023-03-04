Чи можна покидати межі місця проживання без дозволу військкомату: адвокат розповів про нюанси

За зауваженнями адвоката, з логічної точки зору, цю норму щодня порушують сотні тисяч людей.

Закон про військовий обов’язок та військову службу передбачає обмеження пересування військовозобов'язаних, призовників та резервістів під час воєнного стану, однак, як зауважує адвокат Богдан Пересада, це обмеження дуже погано прописане в законодавстві. Йдеться про заборону покидати місце проживання без дозволу голови ТЦК.

Детальніше про це він розповів для NV.

Він пояснив, що подібна норма дає можливість кількох варіантів трактування, коли настає порушення цього правила ― фактично, юридично або логічно, адже немає найголовнішого поняття - що таке місце проживання і якою територією воно обмежене.

"Це питання погано врегульовано. Якщо слідувати вказаній нормі, то будь-який виїзд з місця проживання можливий лише з дозволу військкомату. Річ у тім, що ця норма не конкретизує, що саме є місцем проживання, з якого заборонено виїздити. Чи мається на увазі місто, вулиця, район чи районний центр чи область", ― підкреслює він.

Адвокат нагадав, що відповідно до закону, забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов'язаних та резервістів СБУ, Служби зовнішньої розвідки України — без дозволу відповідного керівника.

Як він підкреслив, з логічної точки зору, цю норму закону щодня порушують сотні тисяч людей, а з точки зору закону все набагато складніше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали,що робити, якщо принесли повістку, а військовозобов'язнаний за кордоном.

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