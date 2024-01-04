Чи можна спрогнозувати, коли РФ завдасть нового потужного удару: відповідь Ігната 

Слід бути завжди насторожі, кажуть у ЗСУ.

Неможливо вирахувати, коли Росія завдасть чергового масованого удару по Україні. Адже окупанти ухвалюють рішення безпосередньо напередодні удару.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Є відповідні служби, є розвідка, які можуть мати якусь інформацію щодо підготовки до удару. Вирахувати не можливо. Те, що ставлять запитання завжди в ефірах, а потім виривають з контексту деякі речі, вже там встановлюють "терміни"... Хтось каже чотири дні...Ну як ми можемо знати коли ворог планує (удар - Ред.)?", - висловився Ігнат.

З його слів, "все буде відбуватися відповідно до тих завдань, які ворог перед собою ставить і до обстановки, яка складається". Втім, існують ще й різні фактори, зауважує він. Зокрема, погодні умови, чи розвіддані, які має ворог.

"Тут вже рішення ухвалюється безпосередньо напередодні. Тому вираховувати якісь дати не потрібно", - пояснив речник ПС.

Ігнат зауважує, що слід бути завжди насторожі, адже масована атака може статися у будь-який день.

"Прогнози робити звичайно можна. На підготовку до масованого обстрілу зрозуміло потрібен певний час, але давайте не будемо ставити якісь чіткі терміни, прив'язуватися до певних дат. Як бачимо, противник не завжди прив'язується до своїх сакральних дат, до наших дат, а б'є, щоб було несподівано для нас", - додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 29 грудня 2023-го і 2 січня 2024-го росіяни масовано вдарили по Україні. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія від 29 грудня застосувала для атак майже 300 ракет і понад 200 ударних дронів типу Shahed.

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