Чи можна відстежити режим тиші за допомогою дронів і супутника: експерт вказав на небезпеку

За словми експерта, велика протяжність лінії фронту не дозволить відстеження режиму припинення вогню за допомогою технічних засобів.

Відстежити режим припинення вогню на фронті за допомогою технічних засобів неможливо.

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі "Еспресо".

На думку експерта, варіант, який сьогодні пропонують на Заході, за допомогою супутникових знімків та БПЛА відстежувати режим припинення вогню, не буде працювати.

"Це абсолютно мертвонароджений проєкт", – переконаний Снєгирьов.

Як приклад, він навів початок операції ЗСУ на Курщині у серпня 2024 року. Тоді росіяни зі своїми потужні можливостями супутникової розвідки не змогли вчасно помітити оперативне розгортання ЗСУ в Сумській області.

"Тому, якщо знову буде якийсь елемент військово-політичного тиску на Україну з боку стратегічних партнерів у моменті передачі нам розвідувальних даних, то яким чином ми будемо верифікувати накопичення, передислокацію з боку росіян", – пояснив аналітик.

За словами експерта, велика протяжність лінії фронту не дозволить відстежувати дотримання режиму припинення вогню за допомогою технічних засобів.

"Те ж саме стосується й БПЛА. Лінія фронту складає 1200 км. Тому верифікувати передислокацію, накопичення ворога неможливо. Відстежити режим припинення вогню за допомогою технічних засобів неможливо", – підсумував він.

Раніше спеціальний представник Трампа Стів Віткофф вказав на складність встановлення режиму припинення вогню на майже 2000-кілометровій лінії зіткнення.

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