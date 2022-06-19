Чи можна вручити повістку телефоном: роз'яснюють юристи

Питання, чи можуть українцям вручати повістки у військкомат телефоном роз'яснюють в Асоціації працівників України

Законодавством не передбачено виклику до військкомату телефоном, оскільки особа має отримати повістку особисто та розписатися в ній. Тому отримання інформації про призов або запрошення до військкомату з допомогою телефонного зв’язку не може вважатися належним повідомленням.

Проте в умовах воєнного стану деякі конституційні права громадян обмежені, а обов’язок захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України має найвищий пріоритет. Тому повістки можуть вручатися на вулицях, на підприємствах, в інших місцях і також можуть надійти повідомлення про виклик телефоном. Тому у разі телефонного дзвінка з військкомату необхідно з’явитися до відповідного військкомату для отримання повістки.

Оскарження таких дій практично неможливе через обмежене функціонування судової системи та обставини воєнного стану.

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