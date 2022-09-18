Чи можна вже українцям повертатися до районів, які нещодавно звільнили ЗСУ: у МінТОТ відповіли

Українців, зокрема мешканців Харківської області, просять зачекати із поверненням із низки причин, зокрема, і з міркувань безпеки.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

"Українці, які дочекалися звільнення своїх міст і сіл, намагаються повернутися у власні будинки. Зокрема, на Харківщині. Втім, це може бути небезпечно", - заявила Верещук.

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За її словами, по-перше, на звільнених територіях триває розмінування. По-друге, там розпочалося відновлення електропостачання, зв'язку, критичної інфраструктури, але не все можна зробити дуже швидко.

Крім того, війська РФ не залишають спроб зруйнувати цивільну інфраструктуру і продовжують обстріли.

"Розумію, що хочеться якнайшвидше побачити рідний дім. Але почекайте, не варто ризикувати та повертатись передчасно. Перезимуйте у безпечних умовах і чекайте на повідомлення від влади – вас обов’язково запросять. І це буде вже скоро!" - наголосила Верещук.

Нагадаємо, окупанти вдарили ракетами по Чугуєву. Внаслідок ракетного удару по Чугуєву загинула 11-річна дитина.

Як повідомлялося, у Харківській області росіяни з танку розстріляли авто з цивільними, є жертви.

Крім того, окупанти на Харківщині не дають вивезти пацієнтів із психлікарні, обстрілюючи їх.

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