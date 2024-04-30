Чи можна закрити Україну "куполом" ППО від російських ракет: відповідь аналітика

Україна не зможе створити купол з ППО, яке забезпечить 99% збиття ракет, як в Ізраїлі.

Закрити Україну суцільно "куполом" від повітряних атак РФ неможливо. Окремі об'єкти та міста можна захистити лише точково.

Про це сказав військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий під час інтерв’ю "Новинарні".

"Чи буде в нас в межах цієї війни ППО, яке дасть нам отаке 99% збиття як було під час атаки Ірану на Ізраїль, то на жаль, мушу розчарувати. Такого точно не буде. Якщо ми будемо збивати хоча б три чверті всього, що летить, це вже буде непогано. А от чи буде в нас ППО достатнє для того, щоб росіяни не змогли "покласти" повністю нашу промисловість, щоб не могли підірвати нашу тилову логістику і т.д., то тут я сподіваюсь, що так", - зазначив він, коментуючи передавання Україні ППО від партнерів.

Дикий підкреслив, що Україна є достатньо великою за площею країною, яку закрити як Ізраїль "куполом" неможливо.

"В Росії зараз ключова проблема – що вони дуже велика країна і прикрити ці площі ніяке ППО в світі не здатне. В нас краще, але ми теж немаленька країна. Закрити нас суцільно аля "куполом", на жаль, не можливо. Це все одно буде точковий захист окремих міст, промислових об’єктів. Але кількість цих місць та об’єктів може суттєво зрости", - прокоментував військовий.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові без затримки отримають ракети для систем Patriot. Водночас продовжується робота щодо отримання додаткових засобів ППО.

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