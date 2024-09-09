Чи можна запустити реактори ЗАЕС до закінчення війни: у МАГАТЕ відповіли

Гроссі вважає, що жоден реактор ЗАЕС не має бути перезапущено під час війни.

Реактори Запорізької атомної електростанції повинні залишатися у режимі "холодної зупинки", доки війна загрожує безпеці станції.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається складною.

"Регулярні вибухи, атаки безпілотників, стрілянина; повторні переривання зовнішнього електропостачання, серед інших проблем, збільшують ризик ядерної аварії", – йдеться у заяві.

Гроссі нагадав, що 11 серпня цього року сталася пожежа в одній із градирень ЗАЕС, яку він з командою оглянув у поїздці. Пошкодження може вимагати знесення градирні, припускає голова МАГАТЕ

"Градирні наразі не потрібні як частина механізму охолодження, а всі шість реакторних блоків ЗАЕС залишаються в режимі холодної зупинки. Згідно з порадою Агентства, розуміється, що жоден реактор не буде повторно запущений, доки конфлікт продовжує загрожувати ядерній безпеці та безпеці станції", – додав Рафаель Гроссі.

Він наголосив, що робота МАГАТЕ на Запорізькій АЕС залишається важливою для зменшення ймовірності ядерної аварії.

Раніше повідомлялося, що спецпризначенці тричі намагалися звільнити Енергодар і ЗАЕС.

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