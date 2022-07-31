Чи можу війська Білорусі переміститися до кордону України за одну ніч і напасти: військовий експерт відповів

Швидко перемістити білоруські війська до кордону з Україною можна. Утім, за одну ніч – навряд чи.

Про це військовий експерт Олег Жданов заявив 31 липня на своєму Youtube-каналі.

"Вони тримають шість батальйонних тактичних груп (БТГ) вздовж кордону. Ми припускаємо. Що вони можуть виставити до 20-25 БТГ. Якщо вони ротацію 6 батальйонних тактичних груп здійснюють 5-6 днів, то переміщення 20 БТГ, навіть комбінованим способом (це значить, що колісна техніка піде дорогами, а гусенична – залізницею), може зайняти кілька днів", – сказав Жданов.

Експерт переконує, що за одну ніч такого зробити неможливо.

"Це по-перше. По-друге, це ж масове переміщення техніки. Звісно, що наша розвідка буде це відслідковувати, і ми будемо одразу ж знати. Що техніка білоруської армія почала активний рух. Бачите, російська армія почала рух, і ми вже з вами знаємо куди йдуть колони, які колони, скільки їх, яка техніка у цих колонах і в яких напрямках вони рухаються. Щодо Білорусі – все те ж саме – розвідка працює. Все одразу буде їй відомо", – додав Олег Жданов.

Нагадаємо, раніше Жданов розповів, як росіяни могли вбити українських військовополонених в Оленівці.

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