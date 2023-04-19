Мобілізація в Україні: юристи роз'яснили, чи можуть чоловікам заборонити вступати до вишів

Згідно з українським законодавством вступ на денну форму навчання вищого навчального закладу дає право на відстрочку від мобілізації. Цим правом користуються військовозобов’язані чоловіки.

Чи можуть заборонити чоловікам навчатися в період воєнного стану

Якщо підходити формально, положення щодо воєнного стану, запровадженого в Україні, дозволяє обмежувати право на освіту. Як повідомляє юрист Ігор Чудовський: "В умовах воєнного або надзвичайного стану не можуть бути обмежені права та свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції. Як ми бачимо, у цьому переліку відсутня стаття 53, яка гарантує право на освіту. Тобто теоретично ухвалення Закону України, яким було б заборонено вступати до коледжів і ВНЗ чоловікам певного віку, можливе".

Проте, як зазначають юристи навіть якщо парламент ризикне внести зміни до закону "Про освіту", скоріше за все, це призведе до розглядання таких змін Конституційним судом. За словами експерта Сергія Савинського: "Щоб запровадити такі зміни, необхідно внести зміни в Конституцію, а їх вносити до завершення дії воєнного стану заборонено. Тобто, навіть якщо будуть зміни в законі "Про освіту" або законі "Про мобілізацію", є всі підстави, щоб Конституційний суд визнав ці норми неконституційними. Плюс вал критики суспільства, представників європейської спільноти".

Гіпотетично в Україні можуть обмежити право чоловіків на навчання. За словами Ігора Ясько, "У зв'язку зі введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права та свободи людини й громадянина, передбачені статтями 30 — 34, 38, 39, 41 — 44, 53 Конституції України. Стаття 53 стосується якраз права на освіту, яке деталізується у ст. 3 Закону України "Про освіту".

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