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Чи можуть чоловіки, які нелегально перетнули кордон отримати статус біженця: в ДПСУ зробили заяву

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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Чи можуть чоловіки, які нелегально перетнули кордон отримати статус біженця: в ДПСУ зробили заяву

Нелегальний перетин кордону

Чоловіків, які не законно перетнули кордон, повертатимуть до України

Вже понад рік повномасштабної війни в Україні чоловіки призовного віку  пробують нелегально перетнути кордон.

За словами речника прикордонної служби Андрія Демченка, чоловіків втікачів повертатимуть до України. Держприкордонслужба  активно співпрацює з країнами ЄС та Молдовою, тому втікачі у будь-якому разі будуть притягнуті до відповідальності.

Із запровадженням воєнного стану, коли з'явилися обмеження на виїзд із країни для чоловіків призовного віку, значно збільшилася кількість громадян, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Навіть якщо чоловікам і дасться виїхати за межі України, надалі вони не можуть лаштуватися в Європі, вони не можуть бути "біженцями". Втікачів-порушників повертатимуть до України.

Багато хто з чоловіків втікачів намагаються попросити статус біженця, однак, за словами речника ДПСУ, підстав для цього в них немає. Саме тому Андрій Демченко закликав  і тих, хто тікає, і тих, хто займається організацією втеч, утриматися від цього в майбутньому.

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Дата публікації
Перегляди
1088
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