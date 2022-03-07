Чи можуть діти евакуюватися без батьків: пояснення Держприкордонслужби

Чи можуть діти евакуюватися без батьків: пояснення Держприкордонслужби

У прикордонній службі зазначають, що зараз загальне правило визначити важко.

Неповнолітні діти самостійно не можуть перетнути кордон.

Про це заявив начальник відділу організацій прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Ігор Матвійчук.

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"Ми будемо вживати всіх заходів, щоб ідентифікувати дорослих. Якщо супроводжують бабусі, рідний дядько чи тітка", - зазначив він.

За його словами, проблемно, якщо дитину супроводжують знайомі, сусіди.

"Я думаю, що ми встановимо все-таки бажання батьків у перетині кордону дитиною, розуміємо ситуацію. Я думаю, що це все індивідуально. Зараз загальне правило якось визначити важко. Ми в кожній ситуації вникаємо і розбираємось. По можливості встановлюємо контакти з батьками", - наголосив він.

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За словами Матвійчука, бувають організовані групи, які вивозять дітей з дитбудинків, є складнощі з багатьма документами.

"Дивлячись який регіон, чи там є можливість такі документи виготовити чи це регіон, де окупант зараз вже повністю і немає можливості для роботи державних органів і установ. Все індивідуально", - резюмував він.

Нагадаємо, 11-річний український хлопчик став героєм минулої ночі. Він самостійно дістався українсько-словацького кордону у суботу ввечері, 5 березня. Дитина вразила словацьких волонтерів своєю бестрашністю.

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