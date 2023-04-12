Чи можуть іноземні пілоти воювати на боці ЗСУ – у Повітряних силах пояснили

Юрій Ігнат пояснив, чи буду законною участь іноземних пілотів на боці України у війні проти російської агресії.

Законодавство України дозволяє громадянам іноземних держав стати військовослужбовцями Збройних Сил України, відповідно такі пілоти можуть воювати на боці України.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"У нас є процедура відповідна, закон. Громадяни іноземних держав можуть стати військовослужбовцями Збройних Сил України. Повітряні Сили є частиною ЗСУ, авіація є частиною Повітряних Сил, тому танкіст, артилерист може, чому ж ні пілотам", - пояснив Ігнат.

Ігнат також зазначив, що командувач Повітряних Сил ЗСУ закликав командувачів повітряних сил країн-членів НАТО створити авіаційну коаліцію, адже Україна поки немає переваги у небі.

"Очікуємо посилення (літаками - ред.), яке має прийти із Заходу, та дозволить очистити наше небо", - резюмував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков запросив доєднатись до українського війська іноземних пілотів винищувачів F-16, які Україна прагне отримати від союзників. Резніков також запропонував іноземним спеціалістам, які мають бажання, відповідні дозволи та вміють обслуговувати САУ та танки, які передають союзники, приїхати працювати до України.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук пояснив, що винищувачі F-16 можуть ефективно знищувати повітряні загрози ще на кордонах, не підпускаючи ракети та дрони до українських міст.

F-16 також мають широкий спектр сучасного високоточного озброєння, яке дозволить завдавати високоточних ударів по ворогу під час контрнаступу.

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