Чи можуть комплекси Patriot завдавати ударів по наземних цілях: військовий експерт пояснив нюанси

Олег Жданов упевнений, що витрачати ракети Patriot на наземні цілі – це нерозсудливість і даремне витрачання найціннішого обладнання.

Будь-який зенітно-ракетний комплекс має установку "стрільба по землі". Є положення тумблера "земля", і ракета летітиме за наземною ціллю.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube каналі 13 березня.

Проте витрачати ракети Patriot на наземні цілі – нерозсудливість і даремне витрачання найціннішого обладнання, упевнений експерт.

"Ракета будь-якого зенітно-ракетного комплексу в основному осколкової дії. І в ній доволі невеликий заряд. Тобто руйнувань вона не завдасть. Її завдання, – якщо не пряме влучення, то створення хмари з уламків, через яку пройде цільта отримає пошкодження, які порушать технічний стан цілі та, відповідно, ця ціль далі не зможе виконувати свою функцію, польотне завдання, припустимо. Ракета крилата посіче її уламками, пошкодить, вона падає, припустимо, "мізки" відмовлять або двигун. Якщо багато уламків вдарило, наприклад, у балістичну ракету, вона може вибухнути у повітрі від цього. Або зруйнувавшись, втративши швидкість і стабілізацію, просто впасти на землю, і на землі вибухнути або просто впасти, як болванка", — пояснив він.

А так, справді, за словами експерта, у будь-якому комплексі є положення "земля", і можна навіть нічого не переробляти.

"І, до речі, у С-300 є положення "земля". Просто росіяни підвищують точність таким чином, переробляючи ці ракети, додаючи блок GPS-навігації та вводячи туди координати. Для того, щоб вона була більш-менш точна. Ще й точність у неї доволі низька у цьому варіанті. А так, справді, – таке положення існує", — резюмував Жданов.

Нагадаємо, раніше газета Financial Times повідомила, що Україна отримала першу систему протиракетної оборони Patriot, обіцяну США та Німеччиною. Втім, поки що ПРО начебто не ввели в експлуатацію.

Проте пізніше спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував таку інформацію. За його словами, українці дізнаються про отримання Patriot, коли Повітряні сили сповістять про перший збитий системою ПРО літак.

Українські військові в Німеччині та США навчаються працювати із Patriot

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