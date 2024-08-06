Чи можуть літаки Gripen співпрацювати в небі з F-16: експерт пояснив переваги

Шведський винищувач Gripen може стати основним літаком для українських ВПС у майбутньому.

Західні партнери вдало підібрали авіацію для української армії і продовжують підготовку пілотів для керування літаками західного зразка. Крім американських F-16 Україна може невдовзі отримати також літаки Saab JAS 39 Gripen від Швеції. Вони мають єдиний протокол, який дозволяє працювати в одній системі.

Про це розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський у коментарі "24 Каналу".

"F-16 і Saab споріднені в небі. У них є єдиний протокол зв'язку, який дозволить їм працювати разом і обмінюватись певною інформацією", – пояснив експерт.

Він додав, що у парі з F-16 може працювати командний літак Gripen дальнього радіолокаційного виявлення, який дозволяє коригувати дії винищувачів з повітря. Під час польоту екіпаж такого літака бачить все, що відбувається в небі, завдяки встановленим потужним радарам.

Експерт зауважив, що літак Saab JAS 39 Gripen у порівнянні з F-16 економніший в експлуатації та має набагато менші вимоги щодо якості злітно-посадкових смуг. Крім того, протокол винищувача дозволяє йому виконувати бойові завдання у незручних умовах.

"Слід зауважити, що в майбутньому основним літаком для українських Повітряних сил може стати саме Gripen", – зазначив Анатолій Храпчинський.

Нагадаємо, навіть після отримання Україною першої партії винищувачів F-16 від західних партнерів позиція США щодо завдання ударів по території РФ залишається тією ж самою. Вашингтон буде ухвалювати рішення щодо використання наданої Україні американської зброї та встановлених обмежень на удари по території РФ залежно від ситуації на полі бою.

Читайте також: