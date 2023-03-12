Чи можуть льотчики РФ уникнути покарання за удари по цивільних об'єктах – Жданов пояснив

Олег Жданов розповів, чи можуть російські льотчики "відмазатися" від кримінальної відповідальності за бомбардування цивільних об'єктів в Україні.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що хоча в ракету повітряного базування вся інформація вводиться на землі, а не в польоті, у разі притягнення російських льотчиків до відповідальності після війни за руйнування цивільних об'єктів, вони не "відмажуться", сокільки точно знали цілі ураження.

Про це він розповів на своєму Youtube-каналі.

"У льотному завданні все вказується, включаючи райони цілей, за якими вони пускатимуть ракети. Чому це вказується, тому що вони повинні точно вийти в район скидання або запуску ракет і лягти на правильний курс. Вони набирають висоту, лягають на курс, і як тільки вони заходять до того квадрата, бо там все розраховано, де починається маршрут і де він закінчується. Пілоти це все знають. Їм це все доводиться у польотному завданні. Так що "відмазатися" не вийде ну ніяк. Вони нестимуть кримінальну відповідальність як військові злочинці. Тому що близько 90% об'єктів для поразки крилатими ракетами – це цивільні об'єкти, які не мають до військових жодного відношення", - пояснив експерт.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня Росія завдала масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України. Ворог здійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed.

Читайте також: