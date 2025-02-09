Чи можуть мобілізувати до 25 років: роз’яснення юриста

Призовники (особи 18-25 років) можуть бути мобілізовані лише в окремих випадках, наприклад, якщо отримали військово-обліковий документ військовозобов’язаного.

Питання мобілізації молодих людей до 25 років залишається одним із найпоширеніших. Чіткої прямої відповіді на це запитання в законодавстві немає, однак воно регулюється нормами, що визначають різницю між призовниками та військовозобов’язаними.

Детальніше розповіли в адвокатському об'єднання "Бачинський та партнери".

Хто підлягає мобілізації?

Призовник – чоловік віком від 16 до 25 років, який приписаний до призовної дільниці та підлягає призову на строкову військову службу.

Військовозобов’язаний – особа, яка перебуває в запасі для комплектування Збройних Сил України у період воєнного стану.

"Військовозобовʼязаною стає особа у разі досягнення 25-річного віку або ж у випадку закінчення кафедри військової підготовки та отримання відповідного офіцерського звання. Простою мовою, призовників призивають на строкову військову службу, а військовозобовʼязаних призивають під час мобілізації при дії особливого періоду та воєнного стану", – пояснюють юристи.

Важливо: під час воєнного стану призов на строкову службу не проводиться, а мобілізувати можуть лише військовозобов’язаних.

З якого віку можуть мобілізувати?

Мобілізації підлягають:

Чоловіки від 25 років, які автоматично зараховуються в запас.

Випускники військових кафедр, які отримали офіцерське звання.

Призовники (особи 18-25 років) можуть бути мобілізовані лише в окремих випадках, наприклад, якщо отримали військово-обліковий документ військовозобов’язаного.

Який призовний вік діє в Україні?

Нещодавно в Україні зменшили призовний вік із 27 до 25 років (ст. 15 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"). Це означає, що після досягнення 25 років особа набуває статусу військовозобов’язаного та може бути мобілізована.

Крім того, чоловіки, які досягли 25 років, зобов’язані стати на військовий облік та змінити посвідчення призовника на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Що робити у разі неправомірної мобілізації?

Незважаючи на законодавчі норми, на практиці трапляються випадки мобілізації призовників, які не мають статусу військовозобов’язаних.

Щоб уникнути порушень своїх прав, важливо отримати юридичну консультацію. Фахівці допоможуть визначити статус особи та з’ясувати, чи підлягає вона мобілізації з урахуванням усіх обставин.

Раніше ми розповідали, в Україні триває мобілізація. У деяких випадках громадян призовного віку можуть оголосити у розшук. Йдеться про військовозобов’язаних, які тим чи іншим чином порушили правила військового обліку.