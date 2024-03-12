Чи можуть мобілізувати осіб від 18 років за новим законопроєктом: думка адвоката

Як вважає адвокат, згідно з проєктом про мобілізацію призивати на війну зможуть молодь до 25 років

На думку адвоката Романа Сімутіна, за новим законопроєктом про мобілізацію передбачено можливість мобілізувати осіб з 18 років.

Які пропонуються зміни

Відповідно до ч. 1 ст. 15. ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу" пропонується направляти для проходження базової військової служби громадян України чоловічої статі від 18 до 25 років. Вони можуть обирати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24 років.

Згідно з п. п. 1 ч. 1 ст. 37 на облік беруть призовників віком до 25 років.

Згідно з підпунктом 2 на облік вже ставлять військовозобов'язаних — тих призовників, які пройшли базову загальновійськову підготовку.

Простими словами, на думку адвоката, це означає, що у разі ухвалення проєкту закону, якщо чоловік, наприклад, як призовник у 18-24 роки пройшов базову військову підготовку — він автоматично стає військовозобов’язаним, тому фактично може бути мобілізованим.

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