Чи можуть мобілізувати особу, у якої родич інвалід: за яких умов, які документи потрібні

Чи можуть мобілізувати особу, яка має близького родича з інвалідністю, якщо так, то за яких умов, читайте в матеріалі ТСН.ua

Наявність близьких родичів з інвалідністю — в яких випадках це надає право на відстрочку. Які документи для цього потрібні?

Як роз'яснює адвокат Богдан Пересада, згідно з першою частиною статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не призивають військовозобов'язаних, якщо у них дружина або чоловік з інвалідністю, у їхніх батьків або батьків чоловіка чи дружини є інвалідність.

Але йдеться про інвалідність І та II групи. Третя група інвалідності не є підставою для того, щоб військовозобов'язаний отримав відстрочку від служби. Не мобілізують осіб « які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи».

Які документи потрібно принести до військкомату для підтвердження відстрочення:

Документи про інвалідність дружини (або/або – довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою № 157-1/о, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення по інвалідності, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги по інвалідності, довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Свідоцтво про шлюб.

Якщо були зміни прізвищ чи імен потрібні будуть документи про це (простіше кажучи – щоб усі прізвища та імена сходилися і було зрозуміло, що це точно ваша дружина, а Ви її чоловік).

Копії паспортів (ваш та дружини).

Разом з документами потрібно додати заяву -- лист, написаний в довільній формі, в якому вказати що Ви не підлягаєте мобілізації. Заяву потрібно написати у двох примірниках — один для військкомату, другий з відмітками про те, що у вас взяли лист з документами, залишити собі.

Як зазначає адвокат, конкретні вимоги, які документи, копії чи оригінали потрібно надавати, ніде не зазначено. Для візиту до ТЦК краще брати оригінали документів. Копії краще завірити у нотаріуса.

Нотаріально завірені копії документів можна відправити Укрпоштою цінним листом з описом вкладення.

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