Чи можуть мобілізувати волонтера: відповідь юриста

Чи мають право на звільнення, чи відстрочку від мобілізації волонтери, читайте в матеріалі ТСН.ua

Виникають питання, чи можуть українців, які допомагають армії - офіційно зареєстрованих волонтерів мобілізовувати до ЗСУ.

Роз'яснює адвокат Богдан Пересада.

Відповідно статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають мобілізації такі категорії громадян:

Заброньовані за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами й організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину із тяжкою хворобою.

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи.

Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.

Особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи.

Опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною.

Особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I чи II групи.

Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

народні депутати України.

Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, а також педагогічні працівники, включаючи працівників закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях.

У наведеному списку відсутня така підстава для звільнення від мобілізації як наявність статусу волонтера. Тому, за словами адвокату, "людина зі статусом волонтера підлягає мобілізації на загальних підставах, іншого Законом не визначено. Теж саме стосується і військового обліку.

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