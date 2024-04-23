Чи можуть окупанти захопити Харків: командувач Нацгвардії розповів про плани РФ

Олександр Півненко розповів про мету росіян під час можливого літнього наступу.

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповів, чи дійсно окупаційна армія Росії може захопити Харків. За його словами, росіяни здатні діяти лише класично. Два-три напрямки для відволікання й один – основний.

Про це він розповів в інтерв’ю LIGA.net.

"Можуть. Але не вийде (захопити Харків - ред.). Однак для Харкова ця історія буде тяжка тим, що постійно триватимуть спроби знищити об'єкти критичної та цивільної інфраструктури", - пояснив він.

Олександр Півненко додав, що для того, щоб захопити Харків, армії РФ треба воювати роки.

"Згадайте, скільки тримались Бахмут та Авдіївка. Росіянам легше поміняти керівництво РФ і відмовитись від своїх планів, аніж взяти місто, поклавши ще тисячі своїх солдатів", - резюмував командувач Національної гвардії.

Нагадаємо, влада оцінила загрозу щодо ймовірного наступу РФ на Харків.

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