Чи можуть окупантів з-під Херсону перекинути на схід: у ЗСУ оцінили ймовірність

У ЗСУ припускають, що може бути з тисячами російських окупантів, які втекли з правобережжя Херсонщини.

Російських окупантів, яких ЗСУ витіснили з правого берегу Херсонщини, можуть перекинути на схід. Це може вплинути на динаміку боїв на цьому напрямку. Однак ЗСУ на півдні зроблять все, щоб цього не сталося.

Про це 12 листопада розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він сподівається, що росіянам таки не вдасться перебратися на схід, адже "колеги на півдні не дадуть окупантам такої можливості".

"Я впевнений, що наш Генштаб думає про те, щоб завдати ударів ворогу, щоб у нього такої можливості не було. Наскільки я бачу, росіяни самі бояться, що ми зможемо взяти резерви на півдні", — зазначив Череватий.

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Водночас, якщо росіянам вдасться вибратися з Херсонщини живими, їхня активізація на сході загрожує змінити динаміку бойових дій на цій ділянці. Однак такий розвиток подій дуже малоймовірний.

"Звичайно це може статися, якщо ми не будемо нічого робити. Історія цього повномасштабного вторгнення показала, що ми якраз, як правило, були на крок попереду ворога і саме наші штаби були більш розумнішими, дотепнішими та адекватнішими до ситуації. Навіть маючи в більшості випадків менше особового складу і техніки ми вміли перемогти на полі бою. Київська, Харківська і Лиманська операції це чітко продемонстрували", — пояснив Череватий.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко переконаний, що звільнення Херсона має тактичне та стратегічне значення, оскільки тепер загарбники фактично повністю втрачають контроль над правобережжям. Зокрема, вороже угруповання тепер не має можливості здійснювати якісь дії в напрямку Миколаєва, Кривого Рогу та Запоріжжя як це було раніше.

За його словами, за допомогою ствольної та реактивної артилерії українські захисники тепер будуть методично завдавати ударів по позиціях окупантів.

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