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Чи можуть покарати чоловіків, які не повернулися до України під час війни: юристи відповіли

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Чи можуть покарати чоловіків, які не повернулися до України під час війни: юристи відповіли

Фото: УНІАН

Чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон до 24 лютого та не повернулися до України під час воєнного стану, не можуть покарати жодним чином.

Така відповідальність просто не встановлена законом в Україні.

Про це розповіли юристи smartsolutions.ua

Фахівці уточнили, що в Україні не встановлено ні адміністративної, ні кримінальної, ні будь-якої іншої відповідальності за неповернення з-за кордону. До того ж, її встановлення суперечило б Конституції України та загальним нормам і принципам міжнародного права.

Нагадаємо, 19 серпня Кабмін дозволив виїжджати за кордон чоловікам-представникам українського бізнесу, які офіційно виплачують зарплату і не мають заборгованості з податків та зборів. Рішення запрацює від 1 вересня.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1936
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