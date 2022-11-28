Чи можуть Повітряні сили прорахувати, куди битимуть ворожі ракети – військовий експерт пояснив

Сили протиповітряної оборони можуть і готуються до ракетних ударів росіян, і прораховують, звідки і куди летітиме чергова партія ворожих ракет.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів військовий експерт Петро Черник.

"Система протиповітряної оборони – це нескінченні математичні обрахунки. Я впевнений на 100%, що наші Сили роблять все можливе для того, щоб ще з більшою точністю вираховувати всі потенційні ракетні удари. Я би направду поставив кілька величезних плюсів нашій системі протиповітряної оборони, котра, можна сказати, буквально з коліс навчилися збивати чи не найсерйозніші ракети, ті, які існують у природі. Разом з тим маємо пам'ятати, що противник також вчиться, на 100% система ППО не може підняти усі цілі", - пояснив експерт.

Черник також підкреслив та пояснив, чому не варто порівнювати ППО України та відомий "Залізний купол" Ізраїля.

"Навіть знамениті ізраїльські "Залізні куполи", котрі працюють від 2012 року, підкреслю, працюють проти кустарних снарядів із двигуном. Нічого кращого палестинці запустит у бік Ізраїлю не можуть, на жаль, все рівно допускають ("Залізні куполи" - ред.) проривання власної оборони. Тому, коли чуємо так зване ревіння мопедів, чи протиповітряну оборону, в обов'язковому порядку дбаємо про свою безпеку", - зазначив військовий експерт.

Він також підкреслив, що ракетні удари росіян жодним чином не впливають на лінію розмежування та логіку бойових дій.

Протиповітряна оборона України

Нещодавно Франція передала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale та LRU для захисту неба.

Крім того, ППО України посилить американський ракетний комплекс Hawk.

Пентагон у четвер, 11 листопада, оголосив про новий пакет військової допомоги для ЗСУ. До нього увійдуть сучасні ППО, ракети до HIMARS та снаряди.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Україні наразі не вистачає боєприпасів для німецького зенітно-ракетного комплексу IRIS-T, який добре зарекомендував себе при знищенні російських ракет.

Юрій Ігнат також каже, що заздалегідь передбачити дату нового ракетного удару російської армії неможливо.

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