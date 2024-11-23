Чи можуть Повітряні сили збивати нові російські ракети: джерело у секторі безпеки відповіло

Бойова частина ракети розділяється на шість окремих блоків.

Українські Повітряні сили ЗСУ можуть збивати російські балістичні ракети після того, як вони розділяться на шість частин.

Про це повідомило джерело у секторі безпеки та оборони України у коментарі "NV".

Ракетний комплекс "Кедр" є новою розробкою військово-промислового комплексу РФ. Хоча ракета не належить до міжконтинентальних, її балістичні характеристики дозволяють використовувати її як носій ядерної зброї.

Після досягнення заданої висоти відбувається поділ бойової частини на шість окремих блоків. Україні може бути складно ефективно протидіяти таким ракетам. Найбільш вірогідним способом їхнього знищення є ураження окремих блоків, а не всієї ракети загалом, наголосило "NV".

Нагадаємо, 21 листопада армія РФ атакувала Дніпро новою балістичною ракетою. Ймовірно, ракетний удар було завдано зі складу ракетного комплексу "Кедр".

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