Чи можуть прикордонники відкривати вогонь по ухилянтах – пояснення юриста

Військовий юрист пояснив, у яких випадках працівники ДПСУ можуть застосовувати зброю.

Військовий юрист Роман Лихачов наголосив, що прикордонник ДПСУ не має права застосовувати зброю, щоб зупинити ухилянта, який незаконно перетинає державний кордон.

Про це він розповів в ефірі "КИЇВ24".

"У цьому випадку (незаконний перетин кордону - ред.) я не бачу права застосовувати зброю. Просто, щоб зупинити людину, вбити її, такого права точно немає. Застосовувати зброю для відбиття агресії якоїсь, можливо, для допомоги в затриманні, якщо у порушника була теж зброя. Тобто тут основне питання: для чого було застосовувати зброю", - пояснив він.

Лихачов також додав, що перетин кордону поза офіційними пункти пропуску – це адміністративне порушення.

Юрист зазначив, що є чітко визначені правила, коли прикордонник може застосувати зброю. По кожному факту використання зброї відбувається обов’язкова перевірка.

"По кожному факту використання зброї, згідно інструкцій, далі обов'язково йде перевірка. На скільки була доцільність використання і чи правильно вона (зброя - ред.) була використана. Не можна просто так відкривати вогонь по людях… До того ж, старший групи повинен дати дозвіл на застосування зброї", - резюмував Роман Лихачов.

Нагадаємо, ДПСУ відкрила вогонь під час затримання ухилянтів на кордоні з Угорщиною.

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