Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи можуть призовника звільнили з роботи та що в такому випадку робити

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
362
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи можуть призовника звільнили з роботи та що в такому випадку робити

Чи можуть мобіілзованого звільнити з роботи

Чи можуть військовозобов'язаних, мобілізованих під час воєнного стану звільнити з місця роботи, читайте в матеріалі ТСН.ua

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця військовозобов'язаних, яких призвали на військову службу під час мобілізації, звільнити з роботи не можна, хоч такі випадки трапляються. Це порушення їх права на працю.

Право на збереження місця роботи та посади на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності та у ФОПів, де вони працювали на час призову, гарантоване законом працівникам, призваним на:

  • Строкову військову службу.
  • Військову службу за призовом осіб офіцерського складу.
  • Військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
  • Військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом.

Куди звертатись військовим у разі звільнення з роботи

Омбудсмен рекомендує, що у випадку, якщо роботодавці порушують права військовослужбовців, вони можуть звернутися до Держслужби з питань праці таким чином:

  • за адресою: вул. Десятинна, 14, м. Київ, 01025,
  • за тел.: +38(044) 289-85-11,
  • на E-mail: zvern@dsp.gov.ua.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
362
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація