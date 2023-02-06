Чи можуть призовника звільнили з роботи та що в такому випадку робити

Чи можуть військовозобов'язаних, мобілізованих під час воєнного стану звільнити з місця роботи, читайте в матеріалі ТСН.ua

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця військовозобов'язаних, яких призвали на військову службу під час мобілізації, звільнити з роботи не можна, хоч такі випадки трапляються. Це порушення їх права на працю.

Право на збереження місця роботи та посади на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності та у ФОПів, де вони працювали на час призову, гарантоване законом працівникам, призваним на:

Строкову військову службу.

Військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом.

Куди звертатись військовим у разі звільнення з роботи

Омбудсмен рекомендує, що у випадку, якщо роботодавці порушують права військовослужбовців, вони можуть звернутися до Держслужби з питань праці таким чином:

за адресою: вул. Десятинна, 14, м. Київ, 01025,

за тел.: +38(044) 289-85-11,

на E-mail: zvern@dsp.gov.ua.

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