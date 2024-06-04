Чи можуть продовжити термін оновлення даних для військовозобов'язаних: у Міноборони відповіли

Водночас у Міноборони не виключають форсмажорної історії.
Підстав для продоження терміну оновлення персональних даних для військовозобов'язаних немає.
Про це сказав речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону у вівторок, 4 червня.
"Насправді зараз триває оновлення даних. У застосунку "Резерв+" вже немає якихось збоїв. Якщо були у перші дні зависання, щойно запустився цей застосунок, через технічні проблеми, через певне перевантаження, тому що дуже багато люедй вирішили це спробувати, зробити в електронному вигляді в своєму смартфоні, зараз таких проблем немає, тобто оновити через "Резерв+", скачавши попередньо цей застосунок, може кожен військовозобов'язаний. Відповідно, наявних підстав для того, аби продовжувати, немає", - наголосив він.
Водночас Лазуткін не виключає форсмажорної історії, коли прийдеться продовжити термін оновлення даних.
"Залежатиме від того, в якому темпі надалі будуть продовжувати оновлювати свої дані ті, хто мають це зробити - резервісти, призовники і військовозобов'язані", - додав речник оборонного відомства.
Нагадаємо, у Міноборони України відповіли, чи можуть вручити повістку тим, хто оновив дані в "Резерв+".
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