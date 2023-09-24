Чи можуть росіяни готувати прорив фронту на Лимано-Куп’янському напрямку – Черник надав подробиці

За повідосленням Східного управління військ ЗСУ, протягом 11-17 вересня армія РФ практично не штурмувала українські позиції на Лимано-Куп’янському напрямку, але триває формування нових штурмових загонів. Водночас відомо, що саме на цьому напрямку перебуває близько 110 тисяч російських військовослужбовців, які ймовірно, готують прорив фронту на цьому напрямку.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю OBOZREVATEL сказав військовий експерт полковник запасу Петро Черник.

"Не треба недооцінювати ворога. 110 тисяч люду – це неймовірно багато. Поясню, чому вони це роблять. Все через Бахмут. Здати вони його не можуть, і зрозуміло чому. Будуть битися до останнього патрона, до останнього солдата", – сказав Черник.

За словами експерта, росіяни не можуть далі просунутися і Бахмут прагнуть утримати, тож створюють точку тиску, куди, за їхньою логікою, ЗСУ будуть знімати сили і засоби із Бахмутського плацдарму.

"Це логічно. Сконцентрували велику кількість живої сили, це так. Але цю силу треба забезпечити нормальною технікою", – додав він.

Експерт пояснив, що 40-тисячний корпус потребує 725 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і тисячу стволів артилерії та реактивних систем залпового вогню, але цього немає.

"Якщо знайдуть на 100 тисяч 500 танків, це буде добре. Відкриті джерела кажуть, що в них ледве 500 броньованих машин, а треба 5 тисяч. І треба 2 тисячі стволів. Немає цього. Якщо вийдуть на показники у 50% забезпечення технікою, це для них буде фантастика. Але є нюанс. Бахмут вони брали не технікою, а піхотою, і 100 тисяч – це багато", – додав Черник.

Він заявив, що ЗСУ винищили окупантів у Бахмуті, тож далі вони просунутися не можуть.

"Але 100 тисяч – це забагато, їх також доведеться нищити. І найголовніший момент – не треба боятися часткових успіхів ворога. Жодна війна в світі не знає, щоб одні нескінченно наступали, а другі нескінченно відступали. Так не буває. Навіть ті, хто зазнають стратегічної поразки, все одно наступають і можуть мати успіх", – розповів Черник.

Нагадаємо, Британія повідомила, що ЗСУ досягли тактичного успіху в селах Кліщіївка та Андріївка біля Бахмута. Проте наразі некоректно говорити, що ЗСУ нібито скоро звільнять Бахмут, вважає полковник ЗСУ у запасі Петро Черник.

Читайте також: