Чи можуть росіяни повторити наступ 24 лютого: оцінка генерала Павлюка

Російська армія готуються до нового наступу. Але наразі у Росії немає можливості наступати на два фронти.

Про це розповів командувач угрупуванням сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк в інтерв'ю РБК-Україна.

Він заважив, що про бажання Москви взяти реванш щонайменше від рудня говорить і українське військово-політичне керівництво, і представники західних структур. Втім, на думку Павлюка, наразі фокус Кремля націлений на Донбас.

За його словами, малоймовірним є те, що агресор найближчим часом здатний організувати стратегічну наступальну операцію відразу на кількох напрямках, як це було на початку вторгнення.

Крім того, станом на сьогодні на території Білорусі у росіян немає відповідного угруповання, яке могло б здійснити наступ на столицю. Проте, знаючи підступність ворога, українські військові все ж не виключають імовірність того, що Росія може знову повторити похід з Півночі, зокрема на Київ.

"Поки що ми не бачимо того угруповання, яке може повторити такий наступ (наступ на Київ). Воно може бути створене, його можуть перекинути з території Росії. Тому ми готуємось до цього. Але наразі в Білорусі такого угруповання немає... Один із підрозділів росіян, який там був сформований, переміщений назад на територію РФ, поряд з Луганською областю. Ймовірно, він буде застосовуватися саме там. У Білорусі також відбувається створення нових російських підрозділів. Проте поки всі бойові частини росіян йдуть на Схід", - висловився генерал-лейтенант.

Павлюк висловив думку, що більш вірогідний сценарій – якщо в росіян буде успіх на Сході, тоді можливий наступ з інших напрямків, зокрема і з Півночі.

"Щоб вести наступальні дії ще десь, їм потрібно створити відповідні угруповання сил та засобів. Якби в них була така можливість, то вони б не відходили з Півночі ще тоді, в березні, не тікали б з Херсона і не були б вибиті з Харківської області. Тобто, попри мобілізацію, у Росії не так вже й багато сил та засобів. Так, вона має перевагу в людському ресурсі і боєприпасах. Але їхні втрати досить відчутні для них", - пояснив він.

Нагадаємо, командувач угрупуванням сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк заявляв, що новий наступ РФ на Київ не виключається, тому що основне завдання російського агресора – захопити та змінити владу в Україні, і доки воно не буде виконано, РФ не зможе повністю контролювати країну. Але наразі на київському напрямку розвідка не бачить угруповання, яке могло б загрожувати наступом.

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