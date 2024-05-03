Чи можуть росіяни відкрити новий фронт: Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині

Росія знову активізувала штурмові дії на фронті, а роспропаганда поширює повідомлення про підготовку наступу на Харків.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію в регіоні в інтерв'ю "24 Каналу".

За словами Олега Синєгубова, окупанти періодично змінюють напрямок атак. Активні бойові дії зараз тривають на Куп'янському напрямку – в районі сіл Синьківка і Табаївка.

"Щодо можливості відкриття нової лінії фронту говорити поки зарано. Адже тих сил, які там є, їх недостатньо в порівнянні з Куп'янським напрямком, де ворог проводить активні бойові дії", – заявив голова Харківської ОВА.

Синєгубов пояснив, що російська армія має зосередити принаймні 100 тисяч військових, щоб відкрити нову лінію фронту, але таких резервів у росіян наразі немає.

Він додав, що в регіоні готові протидіяти можливим викликам з боку загарбників.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ розповів про плани росіян щодо захоплення Харкова чи Сум. Але чи вдасться їм зібрати необхідні для цього сили, наразі невідомо.

Читайте також: