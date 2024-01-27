Чи можуть США залишити Україну без військової допомоги – Подоляк пояснив

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що підготовка до президентських виборів в США впливає на дискусію щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. В Америці вже вийшли на праймеріз і формують стартові електоральні позиції.

Про це він розповів в інтерв'ю "24 Каналу".

"Думаю, що все ж, попри всю свою внутрішню дискусію, вони приймуть рішення про необхідність допомоги цим трьом країнам. Тому що Сполучені Штати не відмовляться від позиції глобального лідера. Підтримка України і є обов'язковою функцією для глобального лідера. Тому що це інвестиції в лідерство, міжнародне право", - наголосив він.

Подоляк зазначив, що ключовими донорами компаній в США є збройні виробники, зокрема у республіканців. Для них зараз "золотий час". Сьогодні вони отримують дані про те, як та чи інша зброя працює не з полігонів, а з величезного реального поля бою. І вони можуть цю зброю адаптувати під чіткіші виклики, які вона має реалізовувати.

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"До того ж вони сьогодні мають на полі бою в Україні абсолютне домінування зброї натівського стандарту. У такий спосіб вони витісняють з глобального ринку ключового конкурента – Росію. А це суттєве збільшення доходу збройних компаній США. Вони сьогодні з пакета допомоги України 90% залишають своїй економіці, а це додаткові робочі місця, додаткові інвестиції у військове виробництво. Вже ж доведено, що Patriot, навіть в модифікації 70-х років, є набагато ефективнішою зброєю. Він може суттєво протидіяти "Кинджалу", який дозволяв Росії диктувати умови в різних дискусіях на різних континентах. Це ж ефективний політичний інструмент", - додав він.

На думку Подоляка, в США певний час продовжуватимуться внутрішні дискусії.

"Але для мене також є очевидним, що і керівництво Республіканської партії, і керівництво Демократичної партії, і чиновники на різних рівнях абсолютно чітко усвідомлюють, що в Україну треба інвестувати. У війну України проти Росії треба інвестувати, тому що тоді буде переписано безпековий пакт самих США, де Росія перестане бути ключовим опонентом", - резюмував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк пояснив, навіщо потрібен новий законопроєкт про мобілізацію.

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