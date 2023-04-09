Чи можуть українцям вручати повістки під час перетину кордону: адвокат вказав на цікавий нюанс

Якщо людині вручають повістку на кордоні - це незаконно, наголосив юрист.

Адвокат Тарас Никифорчук наголосив, що прикордонники не мають повноважень чи службових обов'язків вручати повістки під час перетину кордону військовозобов'язаними.

Про це юрист розповів на своєму Ютуб-каналі.

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Втім, є один нюанс, коли співробітники ДПСУ можуть звернути особливу увагу на військовозобов'язного. Це той випадок, коли особа перетинала кордон незаконно.

"Тоді співробітники прикордонної служби складають відповідні матеріали, складають протокол та передають його до суду. А суддя виносить постанову, за якою людині "світить" штраф від 3,4 тис. грн, жодної кримінальної відповідальності за це не може бути", - каже Никифорчук.

У разі незаконного перетину людиною прикордонники викликають поліцію, але правоохоронці за законом не мають права затримувати та доставляти особу до ТЦК. Якщо це відбувається, то це незаконно, наголошує Никифорчук.

Нагадаємо, раніше розповідали, чи законно затримувати на кордоні 17-річних.

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