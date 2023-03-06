Чи можуть в Україні мобілізовувати осіб з інвалідністю: пояснення адвокатки

Особа з інвалідністю у разі отримання повістки має з'явитися до місцевого ТЦК і СП.

Військовозобов'язані особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Про це заявила пані адвокат Вікторія Кравченко у своєму YouTube-каналі.

За її словами, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним продовженням ВЛК), не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Вона уточнила, що йдеться і про першу, і про другу, і про третю групи інвалідності. Водночас, згідно з нормою, термін відтермінування сягає до 6 місяців з наступним проходженням ВЛК.

"Це означає, що відтермінування може бути надане і на тиждень, і на місяць й на півроку, аж до півроку поспіль", - сказала вона.

Правниця наголосила, що особа з інвалідністю у разі отримання повістки має з'явитися до місцевого ТЦК і СП та надати відповідні документи.

"Це означає, що відтермінування може бути надане і на тиждень, і на місяць й на півроку, аж до півроку поспіль... Особи з інвалідністю під час мобілізації можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою та лише за місцем проживання", - додала фахівчиня.

Нагадаємо, голова Міноборони Олексій Резніков повідомив, що план щодо мобілізації в Україні, оголошений від моменту запровадження воєнного стану, ще не завершили, а у Генштабу є потреби у військових.

Як повідомлялося, чоловіки з обмеженою придатністю під час дії воєнного стану та загальної мобілізації не мають права перетинати кордон.

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