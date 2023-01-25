Чи можуть вас затримати в разі відмови від повістки: роз'яснення адвоката

Якщо ви відмовилися брати повістку, чи є підстави в такому разі для затримання, дає відповідь адвокат.

Що буде в разі відмови взяти повістку, наприклад, під час вручення на вулиці, що буде в такому разі законним, розповідає адвокат Роман Сімутін.

Чи можуть затримати в разі відмови взяти повістку

Якщо вас зупинила поліція з військовими для перевірки документів і раптом виписують повістку, а ви відмовляєтеся від її отримання, чи можуть вас затримати та доправити до військкомату?

Затримувати можуть лише працівники поліції для припинення правопорушення. Те, що ви не берете повістку, не є правопорушенням, тому затримувати за н скоєння правопорушення та складати протокол підстав немає.

В яких випадках можливе затримання та хто може це робити

Якщо ви раніше отримали повістку, але не з’явилися до ТЦК, а в ТЦК вже сформували документи щодо порушення законодавства про військовий облік або мобілізацію (статті 210 та 210-1 КУпАП) та відправили вимогу до поліції затримати й доставити вас до ТЦК. Лише в такому разі, відповідно до ст. 262 КУпАП, поліція може затримати вас для доправлення до військкомату. Тобто можуть затримати виключно за наявності матеріалів, які підтверджують вчинення вами вищезгаданих адмінправопорушень.

Такі матеріали мають переважно дільничі, сумнівно, що поліціянти можуть їх пред'явити.

Що робити, якщо вас незаконно затримують

Знімайте все на телефон, ще краще, коли це робить хтось поруч. Увімкніть телефонний диктофон.

Затримувати без вимоги не мають права, тому вимагайте її пред’явлення. Якщо немає вимоги, покличте перехожих і повідомте про незаконне затримання, таким чином привертаючи увагу до незаконних дій поліції.

Повідомте про кримінальну відповідальність за перевищення службових повноважень, стаття 365 КК України.

Не виконуйте наперед незаконне розпорядження, відмовляйтеся пройти до автомобіля чи проїхати із зазначеними особами.

Якщо ви робитимете це, найімовірніше, це відіб’є бажання затримувати вас. Але якщо вас затримали, а це можливо лише, якщо ви їм дозволите, обов’язково вимагайте складання протоколу затримання, який знадобиться для оскарження їхніх дій.

І пам'ятайте, затримання не може перевищувати 3 години, і ці три години починаються від моменту, коли до вас підійшли, а не від моменту доправлення до ТЦК. Коли цей час мине, ви можете розвертатися та йти.

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