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Чи можуть вручити повістку через родичів, отримання мобілізаційного розпорядження на блокпостах

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Чи можуть вручити повістку через родичів, отримання мобілізаційного розпорядження на блокпостах

вручення повісток

Повістка у дверях, у поштовій скриньці, чи можуть викликати до військкомату через родичів, читайте в матеріалі ТСН.ua

Під час загальної мобілізації в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років можуть вручати повістки навіть у громадських місцях.

Які виклики до військкомату не мають юридичної сили роз'яснив юрист Юрій Дончак

Як пояснив юрист виклики до територіальних центрів комплектування за допомогою:

  • телефонного дзвінка,
  • надсилання СМС-повідомлень,
  • надсилання фото повістки в вайбер,
  • вкидання повістки в поштову скриньку,
  • вручення повістки родичам або співмешканцям,
  • повістки, залишеної у дверях,

не несуть  юридичної сили для військовозобов'язаних.

Якщо призовника викликають до військкомату не особисто — які юридичні наслідки

Людина, яка отримує повістку будь-яким чином, повинна виконати усі дії, зазначені в документі — з'явитись у вказане місце у зазначений час.

Але, якщо немає жодних підтверджень того, що людина отримала цю повістку, то і притягнути її до відповідальності буде практично неможливо, — відзначає юрист.

Оповіщання (коли повістка не була вручена призовнику особисто) у випадку їх ігнорування не мають для призовника негативних наслідків, ані кримінальної, ані адміністративної відповідальності.

Працівники військкомату не можуть оголосити призовника в розшук — у них на це просто немає повноважень.

Вручення повісток та мобілізаційних розпоряджень на блокпостах

Як зазначає Юрій Дончак, військовозобов'язаного не можуть затримати просто так на блокпостах в місті, області, по Україні, якщо  ніяких  протиправних дій він не здійснював. Хіба що, якщо він буде знаходитись на блок-посту без документів. Тоді його можуть затримати до моменту встановлення особи.

На блокпостах не можуть вручити мобілізаційне розпорядження,  можуть лише вручити повістку.

Чи можуть  вручити повістку на уточнення даних в іншому місті чи на блок пості, в ТЦК до якого не приписаний військовозобов'язаний? Можуть, тому що призовник повинен перебувати в межах свого району, і виїжджати за межі тільки з дозволу воєнкому.

Перебувати не за місцем прописки, в іншій області  військовозобов'язаний можна лише, з дозволу воєнкому, або якщо чоловік став на тимчасовий облік за новим місцем проживання. В іншому випадку — це порушення законодавства про військовий облік. 

Відповідальність за неявку на вимогу повістки про уточнення облікових даних — штраф в розмірі від 3400 до 5100 грн. Кримінальна відповідальність настає лише за ігнорування повістки на відправку, що кваліфікується як ухилення від мобілізації.

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Перегляди
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