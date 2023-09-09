Чи можуть військові відмовитися від Starlink після скандалів з Маском: експерт пояснив нюанси

Інші системи, подібні до Starlink, набагато дорожчі, вони не так легкодоступні і їх не така кількість.

Українським військовим було б доволі важко відмовитися від Starlink, навіть після скандалів з Ілоном Маском.

Про це повідомив експерт цифрової безпеки Павло Бєлоусов в ефірі телемарафону 9 вересня. Фахівець пояснив нюанси.

"Замінити в принципі можна, але проблема в тому, що все це не робиться швидко. Starlink – заходиш на сайт, замовив і завтра ти вже ним користуєшся. Тобто це доволі швидко... Всі пам’ятають, як це швидко все розвивалося і доправлялося і на фронт, і не тільки. З іншими системами – вони набагато дорожчі, вони не так легкодоступні і їх не така кількість. Тому тут зрозуміло, чому нам цікавий саме Starlink був", - пояснив Бєлоусов.

Раніше стало відомо, що американський бізнесмен, власник SpaceX Ілон Маск у 2022 році розпорядився відключити мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя окупованого Росією Криму, щоб зірвати українську атаку на Чорноморський флот РФ.

Сам Ілон Маск спростував твердження телекомпанії CNN про відключення 2022 року Україні доступу до його сервісу Starlink біля узбережжя Криму.

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