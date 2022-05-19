Чи можуть військовослужбовці звільнитися зі служби під час воєнного стану

Через які обставини військовослужбовці, що підписали контракт, кадрові військові, мобілізовані резервісти можуть звільнитися зі служби під час дії воєнного стану, про це розповідають експерти Центру безоплатної правової допомоги

Наявність сімейних обставин чи інших поважних причин, у тому випадку, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу.

Звільнитися зі служби мають право військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років та один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.

Наявність висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Серед таких сімейних обставин є:

виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;

виховання дитини з певними важкими ураженнями та хворобами, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади;

необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

наявність дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

вагітність військовослужбовця-жінки;