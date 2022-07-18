Чи можуть жінок можуть мобілізувати нарівні з чоловіками: роз'яснення експерта

У мирний час жінок можуть взяти на службу лише добровільно, під час воєнного стану мобілізація діє для всіх військовозобов'язаних.

Про це розповіла юристка "Юридичної сотні" Наталія Фещик. "На сьогодні в нас діє другий указ президента про мобілізацію, якщо не рахувати періоду довоєнного стану антитерористичної операції. Коли ми аналізуємо ці укази, там не йде мова про гендерне розмежування – жінок та чоловіків. Там вживається єдиний термін "військовозобовʼязані особи". Тобто де-юре і сьогодні жінки мали б бути мобілізованими".

На сьогодні, за словами юристки, невідомо жодного випадку примусової мобілізації жінок. Мобілізація та контрактна служба військовослужбовців сьогодні відбувається виключно добровільно.

"Як це буде у наступному указі президента і як це буде після 1 жовтня, ми будемо бачити лише у наступних нормативно-правових актах", – зазначила Фещик. Як вважає експертка, навряд чи в указі президента України буде розмежування на жінок та чоловіків. Скоріш за все, знову буде вжито термін "військовозобовʼязані". Інше питання, як це буде працювати на практиці", - зазначає Наталія Фещик.

За словами заступниці Міністра оборони Ганни Маляр з 2014 року жодна жінка не була примусово мобілізована на військову службу. Питання про мобілізацію жінок в Україні зараз не стоїть - повідомила заступниця міністра оборони в ефірі інформаційного телемарафону. Діє указ президента про мобілізацію, у якому прописана планова кількість людей, яких необхідно мобілізувати.

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