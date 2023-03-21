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Чи можуть осіб знятих чи виключених з військового обліку викликати до військкомату

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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Чи можуть осіб знятих чи виключених з військового обліку викликати до військкомату

Повістка особі, знятої з обліку / Фото: ТСН.ua

Чим відрізняється "зняття з військового обліку" від "виключення з військового обліку". Що робити, якщо таким особам прийшла повістка, читайте в матеріалі ТСН.ua

Зняття та виключення з військового обліку — у чому різниця

Закон України «Про військовий обов'язок та військову службу» містить поняття "зняття з військового обліку" та "виключення з військового обліку".

Однією з підстав зняття з військового обліку, відповідно до пп. 1 п. 2 ч. 5 ст. 37 вищевказаного закону є зміна місця чи облікового списку (ТКЦ і СП). Особа, яку зняли з військового обліку у зв'язку з новим місцем проживання, повинна стати на військовий облік на новому місці.

Згідно з законом виключенню з військового обліку до ТЦК та СП підлягають громадяни України, які:

  • Призвані або прийняті на військову службу.
  • Проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищої освіти.
  • Визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.
  • Досягли граничного віку перебування у запасі.
  • Припинили громадянство України.
  • Були раніше засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину.
  • Направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру.
  • Померлі або визнані у встановленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.

Чи можуть вручити повістку, якщо людина знята чи виключена з військового обліку

Як роз'яснює юрист  Владислав Зайцев "вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі... При врученні повістки уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутність факту відстрочки від призову. Цими питаннями займається безпосередньо призовна комісія". Для цього потрібно зʼявитися у ТЦК та СП у встановлений час та дату.

Як зазначає експерт "Закон не містить серед категорій осіб, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, знятих з військового обліку. Отже, такі особи можуть бути призвані на військову службу за умови проходження медичної комісії. Що стосується виключених з військового обліку, то вони також не підпадають під категорію тих, хто має відстрочку. Але, є певні нюанси"

Наприклад, у випадку, якщо військовий  звільнений зі служби на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, його подальша мобілізація виключається.

Проте, якщо він був виключений з військового обліку внаслідок непридатності до служби  до повномасштабного вторгнення, є ймовірність його виклику на ВЛК для повторного огляду та перевірки стану здоровʼя.

"Встановлення у результаті проходження ВЛК придатності або обмеженої придатності до служби, може мати наслідком наступний призов на військову службу».

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Дата публікації
Перегляди
1699
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