Чи можуть осіб знятих чи виключених з військового обліку викликати до військкомату

Чим відрізняється "зняття з військового обліку" від "виключення з військового обліку". Що робити, якщо таким особам прийшла повістка, читайте в матеріалі ТСН.ua
Зняття та виключення з військового обліку — у чому різниця
Закон України «Про військовий обов'язок та військову службу» містить поняття "зняття з військового обліку" та "виключення з військового обліку".
Однією з підстав зняття з військового обліку, відповідно до пп. 1 п. 2 ч. 5 ст. 37 вищевказаного закону є зміна місця чи облікового списку (ТКЦ і СП). Особа, яку зняли з військового обліку у зв'язку з новим місцем проживання, повинна стати на військовий облік на новому місці.
Згідно з законом виключенню з військового обліку до ТЦК та СП підлягають громадяни України, які:
- Призвані або прийняті на військову службу.
- Проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищої освіти.
- Визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.
- Досягли граничного віку перебування у запасі.
- Припинили громадянство України.
- Були раніше засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину.
- Направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру.
- Померлі або визнані у встановленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.
Чи можуть вручити повістку, якщо людина знята чи виключена з військового обліку
Як роз'яснює юрист Владислав Зайцев "вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі... При врученні повістки уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутність факту відстрочки від призову. Цими питаннями займається безпосередньо призовна комісія". Для цього потрібно зʼявитися у ТЦК та СП у встановлений час та дату.
Як зазначає експерт "Закон не містить серед категорій осіб, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, знятих з військового обліку. Отже, такі особи можуть бути призвані на військову службу за умови проходження медичної комісії. Що стосується виключених з військового обліку, то вони також не підпадають під категорію тих, хто має відстрочку. Але, є певні нюанси"
Наприклад, у випадку, якщо військовий звільнений зі служби на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, його подальша мобілізація виключається.
Проте, якщо він був виключений з військового обліку внаслідок непридатності до служби до повномасштабного вторгнення, є ймовірність його виклику на ВЛК для повторного огляду та перевірки стану здоровʼя.
"Встановлення у результаті проходження ВЛК придатності або обмеженої придатності до служби, може мати наслідком наступний призов на військову службу».
Читайте також: