Чи можуть осіб знятих чи виключених з військового обліку викликати до військкомату

Чим відрізняється "зняття з військового обліку" від "виключення з військового обліку". Що робити, якщо таким особам прийшла повістка, читайте в матеріалі ТСН.ua

Зняття та виключення з військового обліку — у чому різниця

Закон України «Про військовий обов'язок та військову службу» містить поняття "зняття з військового обліку" та "виключення з військового обліку".

Однією з підстав зняття з військового обліку, відповідно до пп. 1 п. 2 ч. 5 ст. 37 вищевказаного закону є зміна місця чи облікового списку (ТКЦ і СП). Особа, яку зняли з військового обліку у зв'язку з новим місцем проживання, повинна стати на військовий облік на новому місці.

Згідно з законом виключенню з військового обліку до ТЦК та СП підлягають громадяни України, які:

Призвані або прийняті на військову службу.

Проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищої освіти.

Визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Досягли граничного віку перебування у запасі.

Припинили громадянство України.

Були раніше засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру.

Померлі або визнані у встановленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.

Чи можуть вручити повістку, якщо людина знята чи виключена з військового обліку

Як роз'яснює юрист Владислав Зайцев "вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі... При врученні повістки уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутність факту відстрочки від призову. Цими питаннями займається безпосередньо призовна комісія". Для цього потрібно зʼявитися у ТЦК та СП у встановлений час та дату.

Як зазначає експерт "Закон не містить серед категорій осіб, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, знятих з військового обліку. Отже, такі особи можуть бути призвані на військову службу за умови проходження медичної комісії. Що стосується виключених з військового обліку, то вони також не підпадають під категорію тих, хто має відстрочку. Але, є певні нюанси"

Наприклад, у випадку, якщо військовий звільнений зі служби на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, його подальша мобілізація виключається.

Проте, якщо він був виключений з військового обліку внаслідок непридатності до служби до повномасштабного вторгнення, є ймовірність його виклику на ВЛК для повторного огляду та перевірки стану здоровʼя.

"Встановлення у результаті проходження ВЛК придатності або обмеженої придатності до служби, може мати наслідком наступний призов на військову службу».

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