Чи можуть ЗСУ контратакувати через пересохле Каховське водосховище: військовий експерт проаналізував ситуацію

ЗСУ можуть контратакувати через пересохле Каховське водосховище. Водночас такий самий сценарій може розглядати й Росія.

Про це йшлося в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військового експерта Українського інституту майбутнього Івана Ступака.

"Все може бути. Сходження води частково полегшив становище наших військових. Дійсно, важко цивільним, важко екології, але з точки зору військових перспектив, відкриваються непогані умови", - сказав Ступак.

Росіяни також бачать переваги для себе, тож як сказав експерт, "вони зараз дуже сильно думають, що робити з цією ситуацією".

"Людей зараз на всі ділянки фронту банально не вистачає", - додав експерт під час коментаря становища окупантів.

Нагадаємо, що Дніпро тим часом повертається у своє русло. Однак наслідки підриву Каховської ГЕС все ще ліквідовують. Так, однією з нагальних потреб у зоні лиха після підриву росіянами Каховської ГЕС залишається вода. Як питна, так і технічна.

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