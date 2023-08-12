Чи можуть ЗСУ перейти на лівий берег Дніпра на Херсонщині: Маляр дала чітку відповідь

Перед тим, як здійснити десантну операцію, окуповану територію потрібно зачистити від ворога.

На окупованій території Херсонської області підрозділи ЗСУ проводять спеціальні операції, але повноцінний десант на лівому березі Дніпра відбудеться тоді, коли ворожі війська буде відкинуто.

Про це написала в суботу, 12 серпня, у своєму Telegram-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона повідомила, що щойно повернулася із позицій ЗСУ на правому березі Дніпра і не бачить приводів, щоб роздмухувати ажіотаж щодо швидкої переправи на окуповану території українського десанту.

“Для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та ще й закріпитись, потрібно зачистити територію і відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно”, - наголосила вона.

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Водночас Маляр підтвердила, що певні підрозділи виконали на лівому березі “певне завдання”.

“Це передбачувано, адже наша мета - повернути всі тимчасово окуповані території, тож ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість”, - зауважила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що метою секретної операції на лівому березі Дніпра, яку провели 8 серпня спецпризначенці ГУР, було викрадення російського офіцера, щоб дізнатися більше про стратегію оборони росіян в окупованій Херсонській області.

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